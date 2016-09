TLC 07:45 bis 08:30 Dokusoap In 90 Tagen zum Altar Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser USA 2014 Merken Nachdem Amy aus Kapstadt angereist ist, wird die 21-Jährige von Danny zu seinen Verwandten in ein Kaff in Pennsylvania gebracht, wo ihr bald die Decke auf den Kopf fällt. Doch der Bauarbeiter hat so viel zu tun, dass er sich nicht um die Südafrikanerin kümmern kann. Mohamed wird von der Familie seiner Verlobten mit Argusaugen beobachtet. Vor allem Danielles Kinder glauben, dass sich der Tunesier gleich nach Erhalt seiner Greencard aus dem Staub machen wird. Und Jason hat seine Online-Liebe Cassia endlich aus Brasilien nach Florida geholt. Nun hofft der 38-Jährige, dass die attraktive Latina ihr hitziges Temperament und ihre große Eifersucht in den Griff bekommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 90 Day Fiancé

