TLC 06:15 bis 06:40 Dokusoap Etwas Neues, etwas Geliehenes Konkurrenz unter Eltern USA 2013 Merken Für Alexis' Mutter wird ein Traum wahr. Seit 23 Jahren hebt sie ihr Brautkleid für die Tochter auf, und nun ist endlich Hochzeit. Alexis' Vater kann das von seiner Frau veranstaltete Spektakel um das alte Brautkleid gar nicht nachvollziehen. Er unterstützt die zukünftige Braut daher bei der Suche nach einem neuen Kleid, während Alexis' Mutter mit Argusaugen Designerin Kelly überwacht, in großer Sorge um ihren "Traum in Weiß". Doch als Alexis endlich ihre Wahl getroffen hat, tauschen die Eltern ihre Rollen. Alexis' Mutter verliebt sich in das neue Brautkleid, ihr Vater dagegen in das alte. Kelly hat wirklich wahre Wunder vollbracht, doch wofür soll sich Alexis nun entscheiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Something Borrowed, Something New

