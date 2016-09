RTL Passion 23:55 bis 00:40 Comedyserie Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Brauche dringend Happy End D 2008 2016-10-03 17:55 Merken Beruflich meistert Dr. Gretchen Haase eine Herausforderung nach der anderen. Der großschnäuzige Landwirt Ackermann hat nicht nur eine gebrochene Hüfte, sondern auch einen defekten Herzschrittmacher. Doch privat scheinen die Sterne für die Heldin in Weiß noch einige Komplikationen in petto zu haben. Wer wird ihr Herz erobern? Dr. Kaan oder Dr. Meier? Und ist der Traumprinz wirklich Single? Kann Schwester Gabi Gretchen doch noch gefährlich werden? Die charmanteste Ärztin der Welt und ihre Mutter Bärbel sind bereit für ein aufregendes Finale, in dem es um Liebe, Lügen und Tod geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Amft (Dr. Margarethe "Gretchen" Haase) Florian David Fitz (Dr. Marc Meier) Kai Schumann (Dr. Mehdi Kaan) Peter Prager (Prof. Dr. Franz Haase) Ursela Monn (Bärbel Haase) Steve Wrzesniowski (Jochen Haase) Annette Strasser (Schwester Sabine) Originaltitel: Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Regie: Christian Ditter Drehbuch: Bora Dagtekin Kamera: Eckhard Jansen Musik: Biber Gullatz, Andreas Schäfer Altersempfehlung: ab 12