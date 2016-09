RTL Passion 20:15 bis 21:00 Comedyserie Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Nonnen sind auch nur Frauen D 2008 2016-09-30 23:05 Merken Gretchen und Dr. Kaan kommen sich näher. Aber sie kann es nicht lassen, sich mit seiner Verflossenen zu vergleichen und stolpert in ein unangenehmes Fettnäpfchen, das die zarte Bande zwischen ihnen gefährdet. Eine schwangere Nonne wird mit Beinbruch eingeliefert und Dr. Meier muss sich gegen seinen Willen im OP von Dr. Kaan unterstützen lassen. Oberarzt Meier bekommt fast einen Nervenzusammenbruch, als in seinem chirurgischen OP ein Kind zur Welt gebracht wird. Doch die Nonne ist noch nicht außer Lebensgefahr. Bärbel will ihre Einsamkeit mit einem Hobby bekämpfen. Reiten! Dabei trifft sie einen charmanten Schönheitschirurgen, mit dem sie Franz eifersüchtig macht. Mit fragwürdigem Erfolg: Franz' Herz gibt den Geist auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Amft (Dr. Margarethe "Gretchen" Haase) Florian David Fitz (Dr. Marc Meier) Peter Prager (Prof. Dr. Franz Haase) Ursela Monn (Bärbel Haase) Kai Schumann (Dr. Mehdi Kaan) Laura Osswald (Schwester Gabi) Annette Strasser (Schwester Sabine) Originaltitel: Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Regie: Oliver Schmitz Drehbuch: Bora Dagtekin Kamera: Eckhard Jansen Musik: Biber Gullatz, Andreas Schäfer Altersempfehlung: ab 12