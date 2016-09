RTL Passion 16:20 bis 17:10 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Ende eines Alptraums D 2003 2016-09-30 00:40 Merken Von Hendrik unter Druck gesetzt, verrät Maja ihm, dass sie von Kalle erpresst wird. Hendrik fordert Maja ultimativ auf, sich zu stellen und Strauss zu rehabilitieren. Doch Maja will ihren Job und ihr Leben nicht für Hendrik aus Spiel setzen. Als Hendrik sich nicht davon abbringen lässt, Maja bei Strauss anzuschwärzen, entschließt diese sich, Reutlitz zu verlassen. Mit einem großen Drogenschmuggel will sie sich vorab genügend Geld beschaffen. Kittler bemerkt den Druck, unter dem Maja steht. Dennoch verweigert er ihr jede Hilfe gegen Kalle, weil ihm das Wohl seiner Familie wichtiger ist. Als Maja von Kalle fallen gelassen wird, ahnt Kittler, dass er selbst nun das nächste Erpressungsopfer von Maja sein wird. Uschi versucht, Arianes Provokationen in ihrem Unterricht mit Gleichgültigkeit zu begegnen. Sie will Strauss beweisen, dass sie in Reutlitz nicht auf seine Fürsorge angewiesen ist. Aber als Uschi sich schließlich doch angesichts Arianes Dreistigkeiten zu einer Ohrfeige hinreißen lässt, muss Strauss einschreiten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Egon Hofmann (Peter Kittler) Katharina Zapatka (Ariane May) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Dario Sedo Drehbuch: Johannes Wünsche, Oliver Hein-Macdonald, Andreas Fuhrmann, Inka Thelen, Sven Miehe, Jonas Baur Musik: Karim Sebastian Elias