RTL Passion 12:10 bis 12:35 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-09-30 03:25 Isabelle ist zutiefst verletzt, als sie einen innigen Moment zwischen Ben und Katja beobachtet. Da sie jedoch gemerkt hat, dass offene Eifersucht ihrer Beziehung schadet, reißt sie sich zusammen und macht Ben keine Szene. Sie versucht allerdings vorsichtig, ihn von dem Computerspiel abzubringen, bei dem er mit Katja zusammenarbeitet. Simone bemüht sich, Richards Russlandreise als Hoffnungsschimmer zu sehen, doch innerlich ist sie für Rafaels Anteilnahme dankbar. Maximilian und Rafael wollen Simone entlasten, indem Maximilian mehr Verantwortung im Zentrum übernimmt und Rafael zum Leiter des Boxclubs ernennt. Rafael wird so zum ersten Mal mit Axel konfrontiert. Nach der Pleite mit den verfärbten Designerkleidern bietet Deniz Annette und Ingo an, ihnen Geld zu leihen. Die beiden wollen Geld und Freundschaft jedoch nicht vermischen. Zum Glück scheint es eine Lösung zu geben: Der Internetbieter will Lenas Kleider trotz der Farbflecken zu einem niedrigeren Preis kaufen. Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: René Wolter Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser