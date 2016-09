RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2003 2016-10-02 06:25 Merken Um neue Lebensmittel für ihre Fressattacken besorgen zu können, bestiehlt Romy ihre Mutter. Ariane merkt zwar, dass ihr Geld fehlt, bringt aber ihre Tochter nicht damit in Zusammenhang. Romy wird klar, dass sie auf andere Weise an Geld kommen muss, um ihre Sucht zu finanzieren. Da bringt Utes personeller Engpass im Schiller sie auf eine Idee... René flüchtet nach Wuppertal zu seiner Mutter. Er redet sich bei Irma den ganzen Schmerz um seine verlorene Liebe Kati von der Seele und begreift gleichzeitig, dass seine einzige Chance darin besteht, zu warten... Eva wartet angespannt darauf, dass die Staatsanwaltschaft mit Hilfe ihres Belastungsmaterials Schritte gegen Voss einleitet. Da meldet sich ein Vertreter der Behörde bei ihr und mahnt ein wichtiges Schriftstück an, das in den Unterlagen fehlt. Daraufhin versucht Eva mit Björns Hilfe das fehlende Beweisstück in der Kanzlei zu finden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics

