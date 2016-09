Super RTL 18:15 bis 18:45 Trickserie King Julien Floras Urlaub USA 2014 2016-10-07 12:55 Stereo HDTV Live TV Merken Flora geht King Julien mit ihren ständigen Sicherheitsanweisungen auf die Nerven. Deshalb erlässt King Julien ein Gesetz, wonach Flora einen Urlaub antreten muss. Ted, der Hauptmann der Ringelschweif-Garde, übernimmt zwischenzeitlich alle Sicherheitsaufgaben und stellt sich dabei ziemlich blöd an. Flora lernt in ihrem Urlaub den gefleckten Mondtänzer namens Bernd kennen, einen Modell-Athleten und hofft, dass er mit aller Gewalt gegen die Fossa antritt. Doch der gefleckten Mondtänzer hat den Gewaltlosigkeitsschwur abgelegt und ist äußerst sanft. Als Flora zu ihrer Lemurenherde und King Julien zurückkehrt, erfolgt ein überraschender Angriff der Fossa... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: All Hail King Julien Altersempfehlung: ab 6