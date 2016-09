Super RTL 16:15 bis 16:45 Trickserie Familie Fox - Die Geheimnishüter Die Goldene Schlange AUS 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Ein Hilferuf aus China ereilt Familie Fox. Die Statue der Goldenen Schlange wurde gestohlen. Zimkala, die Wächterin der Schlange, ahnt Böses. Denn wird die geheime Kraft der Schlange missbraucht, ist die ganze Welt in Gefahr! Doch welche Kraft kann so stark sein? Das erfahren die Geheimnishüter kurze Zeit später, als sie den bösen Yang-Tsu aufspüren. Er ist der Dieb der Goldenen Schlange und schrumpft die vier Kinder damit in Daumengröße. Können die winzigen Geheimnishüter Yang-Tsu noch stoppen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Skinner Boys Altersempfehlung: ab 6