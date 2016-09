Super RTL 14:20 bis 14:50 Trickserie Sally Bollywood Rettet den Dinosaurier! / Die neue Schülerin F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Im Museum wird ein Dinosaurier-Knochen gestohlen. Nun droht der wertvolle Dino zusammenzubrechen. Sally und Doowee werden vom Museumsdirektor beauftragt, den Knochen so schnell wir möglich aufzuspüren. 2. Geschichte: Die neue Schülerin Angela hat den Mathewettbewerb der Schule gewonnen. Aber als sie den Preis entgegennehmen soll, lehnt sie ab und will auch nicht am großen Finale teilnehmen, in dem die Sieger aller Schulen gegeneinander antreten. Da der Mathelehrerin das sehr merkwürdig vorkommt, bittet sie Sally und Doowee die Sache näher zu untersuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6