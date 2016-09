Super RTL 08:00 bis 08:25 Trickserie Calimero Das leckerste Eis der Welt / Der schönste Drachen F, I 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: An einem besonders heißen Tag wollen Calimero und seine Freunde in ihrer Lieblings-Eisdiele ein Eis essen gehen. Doch das Café auf dem Marktplatz hat gegen die Konkurrenz durch den großen Supermarkt, der jetzt ebenfalls Eis verkauft, keine Chance. Der Supermarkt gehört Peters Vater, Herrn Paparazzi. Kann Peter seinen Vater zum Einlenken überreden? 2. Geschichte: Calimero baut mit seinem Vater Cornelius einen Drachen für den großen Wettbewerb im Park. Doch schon beim ersten Testflug lässt Peter den Drachen abstürzen und dieser zerbricht. Calimero ist daraufhin sehr traurig. Da baut Peter einen neuen, noch größeren, noch schöneren Drachen, damit Calimero am Wettbewerb teilnehmen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Calimero

