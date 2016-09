Nick 04:05 bis 04:30 Jugendserie Drake & Josh Der neue Lehrer USA 2006 Merken Josh darf einige Tage lang in Megans Klasse unterrichten. Mit seinem pädagogischen Talent ist es allerdings nicht weit her: Er traktiert die Schüler mit Lehrbüchern, die eigentlich für die Uni gedacht sind, und überhäuft sie noch dazu mit Hausaufgaben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Drake Bell (Drake Parker) Josh Peck (Josh Nichols) Miranda Cosgrove (Megan Parker) Nancy Sullivan (Audrey Parker-Nichols) Jonathan Goldstein (Walter Nichols) Jake Farrow (Gavin) Julie Baldwin (Hot Girl) Originaltitel: Drake & Josh Regie: Dan Schneider Drehbuch: Dan Schneider, Eric Friedman Musik: Scott Clausen Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 451 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 256 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 181 Min. The Green Mile

Filme

RTL II 02:10 bis 05:35

Seit 141 Min.