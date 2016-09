Nick 22:20 bis 22:45 Comedyserie Faking It Geisterstunde USA 2016 Merken Auf der Hester-Halloween-Party wollen Amy und Karma die Vergangenheit ruhen lassen, doch sie werden wieder von ihr eingeholt. Shane traut Liam nicht über den Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophia Taylor Ali (Sabrina) Rickey Eugene Brown (Todd) Senta Moses Mikan (Principal Penelope) Dannay Rodriguez (Harper) Rita Volk (Amy Raudenfeld) Katie Stevens (Karma Ashcroft) Gregg Sulkin (Liam Booker) Originaltitel: Faking It Altersempfehlung: ab 12