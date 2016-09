Nick 20:20 bis 20:35 Jugendserie Spotlight Versteckte Kamera D 2016 Merken SPOTLIGHT stellt fünf Teenager in den Mittelpunkt, die den ganz großen Traum haben: sie alle wollen einmal Profis sein z.B. als Tänzer, Sänger, Schauspieler, Comedians oder Musiker. Ganz nebenbei sind sie aber auch normale Teenager. Wer bin ich und wer möchte ich sein? Diese und andere Fragen müssen sie für sich beantworten. Freundschaften werden geschlossen, Heimweh wird überstanden, Erfolge gefeiert und Misserfolge verarbeitet und natürlich spielt auch die erste Liebe eine große Rolle. In SPOTLIGHT werden unsere Protagonisten lernen, dass es sich immer lohnt, zu kämpfen. Egal worum es geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lea Mirzanli (Azra) Dennis Oertel (Jannik) Lisa Küppers (Ruby) Moritz Bäckerling (Moritz) Luana Knöll (Toni) Ben Rumler (Samuel) Originaltitel: Spotlight