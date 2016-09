Nick 12:15 bis 12:40 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Deins, meins und meins / Knickerige Knauserkrabben USA 1999 Merken Zu Patricks Empörung ist im Krosse Krabbe-Kindermenü kein Spielzeug enthalten! Schnell und gegen Aufpreis bastelt Mr. Krabs aus einem Krabbenburger eine Spielfigur zusammen. Die sorgt sowohl für Begeisterung als auch für unklare Besitzverhältnisse, denn SpongeBob hat Patrick das Essen bezahlt. Nun heißt es teilen, und das erweist sich als schwierig... Beim Jahrestreffen der Liga der knickerigen Krabben ist Mr. Krabs für den Knauserigste Krabbe-Preis nominiert! SpongeBob darf mit zu dem Treffen, um endlich in die Grundzüge des Geizes eingeweiht zu werden. Doch als er die Knauserigkeit seines Chefs in übertriebenen Worten schildern soll, wird's schwierig für unseren Schwamm... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Altersempfehlung: ab 6