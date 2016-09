Nick 09:55 bis 10:25 Trickserie Cosmo und Wanda Folge: 128 Eichkater & Dinkelburger / Fürst-Dschinn Cosomo USA, CDN 2013 Merken Eichkater & Dinkelburger: Timmy lässt sich den Wunsch erfüllen, dass Mister Dinkelburg seinen Vater als Leiter der Eichkater-Pfadfinder ersetzt. Dad versucht, Timmys Achtung und seinen verlorenen Posten als Leiter zurückzugewinnen. Fürst-Dschinn Cosomo: Cosmo leidet an Gedächtnisschwund und glaubt, der Flaschengeist von Dad zu sein. Timmy und Wanda setzen alles daran, Cosmos Erinnerungsvermögen wiederzubeleben, bevor Dad die Welt mit verrückten Wünschen aus den Fugen bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Michelle Bryan, Gary Conrad Altersempfehlung: ab 6