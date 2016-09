Nick 08:10 bis 08:40 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 53 Der neue Mitschüler / Moby Muschel USA 2002 Merken SpongeBob nimmt Patrick mit in die Fahrschule. Doch durch seinen neuen Nebensitzer verschlechtert sich sein Verhalten erheblich, so dass er einiges an Strafen auf sich nehmen muss. Dadurch wiederum ist er wütend auf Patrick und die beiden liefern sich in der Pause eine Prügelei. Na ja, oder so ähnlich. Jedenfalls verdonnert Mrs. Puff die beiden zum Nachsitzen. Und dort kommen sich die Freunde schließlich wieder näher... Mr. Krabs verdient seinen millionsten Dollar und ist ganz hin und weg vor Freude. Er geht sogar so weit, seinem Personal einen Ausflug zu spendieren. Bald findet man sich auf einem Boot beim Muschelangeln wieder, wobei SpongeBob im Übereifer mit dem millionsten Dollar eine Riesenmuschel anlockt, die das gute Stück prompt schnappt. Nun schnappt auch Mr. Krabs über und verwendet schließlich SpongeBob und Thaddäus als Köder für die Bestie. Nun spitzen sich die Ereignisse dramatisch zu... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Altersempfehlung: ab 6

