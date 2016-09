Nick 06:10 bis 06:35 Trickserie Shimmer und Shine Abraca-Dschinni USA 2016 Merken Leah bemerkt, dass die Zaubertricks von Zac dem Zauberer nicht so gut laufen. Also ruft sie ihre Dschinnis für etwas richtige magische Unterstützung. Aber Shimmer und Shine kriegen die Tricks auch nicht richtig hin und plötzlich kommt mehr als nur ein Kaninchen aus Zacs Hut, ein ganzer Zoo an Tieren. Die Mädchen müssen einen Weg finden, das magische Durcheinander vor Zac großem Auftritt zu beseitigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine Regie: Dave Cunningham, Fred Osmond Drehbuch: Whitney Wetta Musik: Bobby Tahouri

