Zee.One 22:15 bis 00:15 Komödie Welcome IND 2007 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Kleinkriminelle Uday will seine liebenswerte, schöne und junge Schwester Sanjana an einen guten Mann verheiraten. Gleichzeitig plant der konservative Dr. Ghungroo, seinen Neffen Rajiv unter die Haube zu bringen. Dies stellt sich jedoch als schwierig heraus, da Dr. Gunghroo sich mit nichts weniger als einer ultra-frommen Familie zufriedengeben wird. Zufällig rettet Rajif Sanjana aus einem brennenden Gebäude, und die beiden verlieben sich ineinander. Dr. Gonghroo ist begeistert, da Uday ihn glauben macht, er und seine Schwester kämen aus guten Verhältnissen. Uday ist inspiriert, und beschließt, endlich die Kriminalität hinter sich zu lassen, um Schauspieler zu werden. Doch durch den redseligen Mafiaboss RDX fliegt alles auf und der entsetzte Dr. Ghunghroo löst die Verlobung seines Neffen. Mafiosis sind den beiden hinterher, und Hals über Kopf müssen sie nach Südafrika fliehen. Ist die Liebe zwischen Rajov und Sanjana noch irgendwie zu retten? Welcome war vom Umsatz her die Nummer 2 aller indischen Filme des Jahres 2007. Das Sequel Welcome Back war noch erfolgreicher, obwohl es auf den Kassenmagneten Akshay Kumar als Zugpferd verzichten musste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Kumar (Rajiv Saini) Nana Patekar (Uday Shankar Shetty) Anil Kapoor (Sagar 'Majnu' Pandey) Mallika Sherawat (Ishika / Isha) Katrina Kaif (Sanjana S. Shetty) Feroz Khan (Ranvir 'RDX' Dhanraj Xaja) Paresh Rawal (Dr. Ghunghroo) Gäste: Gäste: Suneil Shetty Originaltitel: Welcome Regie: Anees Bazmee Drehbuch: Anees Bazmee Kamera: Sanjay F. Gupta Musik: Anand Raj Anand Altersempfehlung: ab 6