Zee.One 16:15 bis 18:15 Komödie Unverhofft kommt oft IND 2014 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der in London tätige Musiker Aman aus Pakistan verliebt sich in die charmante und erfolgreiche Inderin Asha, die im Londoner Nobelort South Kensington eine protzige Villa mit ihrer Familie bewohnt. Obwohl ihre Eltern zunächst vom kreativen und intellektuellen Aman angetan sind, wollen sie ihm die Hand ihrer Tochter nicht anvertrauen. Seine pakistanische Herkunft ist für das traditionelle Paar nicht akzeptabel. Gerade in Punjab, wo Asha herkommt, sind Pakistaner verachtet. In einer emotionalen Balkon-Szene schmieden die Liebenden schließlich einen riskanten Plan, um Ashas Eltern doch noch zu überzeugen. Eine anmutige Adaption des ''Romeo und Julia'' Motivs, übersetzt in die blumige Filmsprache Bollywoods. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ali Zafar (Aman) Yami Gautam (Asha) Anupam Kher (Rajinder Singh) Kiron Kher (Asha's mother) Sara Khan ("Jia, Asha's sister") Vishwa Badola ("Daddu, Asha's grandfather") Anuj Pandit (Manav Singh) Originaltitel: Total Siyappa Regie: E Niwas Drehbuch: Neeraj Pandy Kamera: Barrie Martin Musik: Ali Zafar Altersempfehlung: ab 6