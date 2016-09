Zee.One 10:15 bis 12:15 Liebesfilm Liebe überwindet alles IND 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Bollywood-Romanze, wie sie im Buche steht: Die jungen Abiturienten Akaash und Vani bewerben sich an derselben Universität in der Nähe Neu-Delhis, und lernen sich am ersten Tag dort kennen. Während Vani sich ein Zugticket erster Klasse leisten konnte, musste Akaash mit dem uralten Traktor seines Großvaters zum Campus kommen. Vani findet das süß, und die beiden verlieben sich schnell ineinander. Vier Jahre bleiben sie ein innig verliebtes Paar und wollen auch nach dem Abschluss zusammenbleiben. Doch dann läuft plötzlich einiges bei Vanis Familie schief und sie wird gezwungen, den grobschlächtigen Ravi zu heiraten, der sie Nacht für Nacht zum Sex zwingt. Akaash ist am Boden zerstört und versucht vergebens, seine gefangene große Liebe zu kontaktieren. Er sieht chancenlos aus, bis ein alter Verbündeter auf den Plan tritt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kartik Tiwari (Akaash) Nushrat Bharucha (Vani) Kiran Kumar (Vani's father) Sunny Nijar (Ravi) Prachi Shah (Vani's Mami) Fatima Sana Shaikh (Sumbul, classmate) Originaltitel: Akaash Vani Regie: Luv Ranjan Drehbuch: Luv Ranjan Kamera: Sudhir K Chaudhary Musik: Hitesh Sonik Altersempfehlung: ab 6