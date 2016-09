sixx 17:30 bis 18:25 Serien Hart of Dixie Zwischen den Stühlen USA 2014 16:9 Dolby Digital Merken Joel plant eine große Party anlässlich Zoes Geburstag. Doch dann taucht deren Mutter auf und bringt alle Planungen durcheinander. Vivian möchte endlich Bekanntschaft mit Wades Vater machen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Jamie King (Lemon Breeland) Scott Porter (George Tucker) Kaitlyn Black (Annabeth Nass) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Patrick R. Norris Drehbuch: Dan Steele Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman