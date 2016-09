Hessen 13:00 bis 14:30 Familienfilm Ein Ferienhaus auf Ibiza D 2008 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Um ihre erwachsenen, heillos zerstrittenen Kinder Karla, Henriette und Max endlich miteinander zu versöhnen, greift die resolute Greta zu einer ungewöhnlichen Methode: Sie lädt alle drei zu einem gemeinsamen Urlaub nach Ibiza ein, wo sie die Streithähne vor die Wahl stellt: Entweder sie vertragen sich, oder sie werden von ihrem Vater Herbert enterbt. Nach ein paar halbherzigen Versuchen, miteinander Frieden zu schließen, dauert es nicht lange, bis alte Konflikte aufbrechen: Während die Schwestern Karla und Henriette sich mit gegenseitigen Sticheleien das Leben schwer machen, kämpft Bruder Max verzweifelt um die Anerkennung seines strengen Vaters. So entspinnt sich im sonnigen Spanien ein turbulenter Reigen aus familiären Eifersüchteleien, Herzschmerz und unverhofftem Liebesglück ... - "Ein Ferienhaus auf Ibiza" ist ein charmanter Familienfilm. In den Hauptrollen sind Heidelinde Weis, Peter Weck, Tina Ruland und Suzan Anbeh zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heidelinde Weis (Greta) Peter Weck (Herbert) Tina Ruland (Karla) Suzan Anbeh (Henriette) Florian Fitz (Torsten) Giulio Ricciarelli (Pedro) Johannes Suhm (Max) Originaltitel: Ein Ferienhaus auf Ibiza Regie: Marco Serafini Drehbuch: Kerstin Oesterlin, Jessica Schellack Kamera: Bernd Neubauer Musik: Andreas Slavik Altersempfehlung: ab 6