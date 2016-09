Hessen 10:00 bis 10:50 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart - Ein neues Leben Ein neues Leben D 2009 Live TV Merken Zickenalarm auf dem Schaubauernhof: Drillinge und Vierlinge sind geboren, mitten im Winter. Da heißt es die Babyflaschen richten, denn was Mutters Euter nicht hergibt, muss zugefüttert werden. Da hat es der Tanrek besser, der von Weitem aussieht wie ein kleiner Igel: Er ist ein Einzelkind. Die Aufzucht von Jungtieren ist bei dieser Art besonders schwierig. Oft stirbt der halbe Wurf nicht lange nach der Geburt. Bei den Kubabaumratten wachen die Eltern mit Argusaugen über die Familie. Da müssen sich sogar die Pfleger vorsehen. Unbedingter Familiensinn herrscht auch bei den Pekaris, Nabelschweine genannt und in Süd- und Mittelamerika sowie im Südwesten der USA zu Hause. Hier markieren sich die Verwandten gegenseitig mit Duftsekreten, um sich auch immer wieder zu erkennen: also, immer der Nase nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.