kabel eins 00:05 bis 01:00 Krimiserie The Mentalist Folge: 125 Der Deal USA 2013 Dolby Digital HDTV Vor zwei Jahren konnte Patrick Jane mit dem Fall Red John abschließen. Seither lebt er zurückgezogen in Südamerika. Allerdings vermisst er seine ehemaligen Kollegen vom CBI, besonders Lisbon Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Juan Gabriel Pareja (Danny Otero) Emily Swallow (Kim Fischer) Originaltitel: The Mentalist Regie: Simon Baker Drehbuch: Tom Szentgyorgyi Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12