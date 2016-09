kabel eins 22:10 bis 23:10 Krimiserie The Mentalist Eine Couch für Jane USA 2013 2016-09-30 05:30 Dolby Digital HDTV Merken Seit drei Monaten sitzt Patrick Jane im Gefängnis des FBI. Doch nun braucht man dort seine Unterstützung, denn ein Computerprogrammierer wird vermisst. Jane will sich weigern, doch er ändert seine Meinung, als er erfährt, dass Lisbon ebenfalls mit im Team ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Joe Adler (Jason Wylie) François Chau (Mr. Nguyen) Originaltitel: The Mentalist Regie: Robert Duncan McNeill Drehbuch: Daniel Cerone Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6