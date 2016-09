kabel eins 17:55 bis 18:55 Reportage Mein Lokal, Dein Lokal - SPEZIAL Couscous D 2016 2016-10-09 15:00 HDTV Merken Couscous wie aus Tausendundeiner Nacht? Drei Lokale aus Essen treten an, um unseren Experten Studi mit ihrem Couscous-Variationen zu überzeugen. Julia möchte mit ihrem Couscous im nostalgischen "Café Augenblick" für langanhaltenden Genuss sorgen. Im "Arabesque" will Chef Kassim mit seinem Team der Jury einen echten Gaumenschmaus schaffen. Senay hofft, dass ihr "Café 1" im Wettstreit um den besten Couscous am Ende die Pole Position einnehmen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial