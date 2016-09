kabel eins 14:00 bis 14:50 Krimiserie Navy CIS Superhelden USA 2011 2016-10-04 08:55 Dolby Digital HDTV Merken Zwei Männer werden in einem Blumenladen erschossen. Die Opfer, ein Navy-Offizier und der Besitzer des Ladens, waren Mitglieder der "Real Life Superhero"-Bewegung, die sich um Recht und Ordnung in Vierteln mit hoher Verbrechensrate kümmert. Bei den Ermittlungen wird das NCIS-Team von der Journalistin Wendy Miller unterstützt. Die Spur führt zu einem Immobilienhai In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Perrey Reeves (Wendy Miller) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Leslie Libman Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6