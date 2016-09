kabel1 classics 23:50 bis 01:15 Western Django - Dein Henker wartet I 1967 Nach einer Vorlage von Vincenzo Musolino 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Djangos Vater betrügt einen Geschäftsmann um eine große Menge Geld und wird daraufhin von dessen Gefolgsmann Navarro umgebracht. Django hat nun eine Mission - er will den Tod seines Vaters rächen. Er erledigt Navarro während eines Duells und macht sich anschließend auf die Suche nach dem Geld. Er ist jedoch nicht der Einzige, der es auf die Moneten abgesehen hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Todd (Django Foster) Pedro Sanchez (Barrica) Rada Rassimov (Mary Foster) Bill Jackson (Don Alvarez) Vincenzo Musolino (Johnny) Alfredo Rizzo (Nico) Franco Pesce (Totengräber) Originaltitel: Non aspettare Django, spara Regie: Edward G. Muller Drehbuch: Glenn Vincent Davis Kamera: Vitaliano Natalucci Musik: Felice Di Stefano Altersempfehlung: ab 16