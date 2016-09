kabel1 classics 16:15 bis 18:25 Western 700 Meilen westwärts USA 1975 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1908 im amerikanischen Westen: Eine Zeitung veranstaltet ein Pferderennen, das auf einer Strecke von 700 Meilen von Wyoming nach Colorado führt. Der hohe Geldpreis lockt viele Teilnehmer an - darunter den alternden Cowboy Sam Clayton und seinen Freund, den Spieler Luke Matthews. Auf sie wartet ein Pferdemarathon durch weite Prärien, reißende Flüsse, verschneite Berge und weglose Wüsten. Nur Sam und Luke erreichen das Ziel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gene Hackman (Sam Clayton) Candice Bergen (Miss Jones) James Coburn (Luke Matthews) Ben Johnson ("Mister") Ian Bannen (Sir Harry Norfolk) Jan-Michael Vincent (Carbo) Mario Arteaga (Mexikaner) Originaltitel: Bite the Bullet Regie: Richard Brooks Drehbuch: Richard Brooks Kamera: Harry Stradling Jr. Musik: Alex North Altersempfehlung: ab 12