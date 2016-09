kabel1 classics 10:00 bis 10:30 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Alles auf's Spiel gesetzt USA 1989 Merken Wieder einmal hat Mona Kummer: Ständig laufen ihr die Männer weg. Angela und Tony wollen sie trösten. Sie beschließen, mit Mona ein fröhliches Wochenende zu verbringen. Zusammen fahren sie nach Atlantic City und besuchen ein Spielcasino, wo Mona den charmanten Jason kennenlernt. Sie begibt sich mit ihm an einen Spieltisch und verliert binnen kürzester Zeit ihr ganzes Geld, das von Angela geborgte Diamantcollier und Angelas Jaguar ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Robert Culp (Jason) Ben Frank (Pit Boss) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, David N. Titcher Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft