SAT.1 Emotions 21:45 bis 23:20 Drama Rails & Ties - Aufbruch in ein neues Leben USA 2007 Tom Stark ist entsetzt, als er erfährt, dass seine Frau Megan ihren Kampf gegen den Krebs aufgibt und ihre Behandlung abbricht. Er vergräbt sich in seine Arbeit als Zugführer im amerikanischen Nordwesten. Zu spät sieht er ein auf den Gleisen geparktes Auto und rammt es. Laura ist sofort tot, ihr Sohn Davey überlebt. Der Junge nutzt die erste Chance, bei seinen neuen Pflegeeltern auszureißen und sich auf die Suche nach dem Mann zu machen, dem er die Schuld an Lauras Tod gibt ... Schauspieler: Kevin Bacon (Tom Stark) Marcia Gay Harden (Megan Stark) Miles Heizer (Davey Danner) Marin Hinkle (Renee) Eugene Byrd (Otis Higgs) Bonnie Root (Laura Danner) Steve Eastin (N.B. Garcia) Originaltitel: Rails & Ties Regie: Alison Eastwood Drehbuch: Micky Levy Kamera: Tom Stern Musik: Kyle Eastwood, Michael Stevens Altersempfehlung: ab 12