SAT.1 Emotions 14:00 bis 14:25 Daily Soap Hand aufs Herz Folge: 209 D 2011 Helena droht Bea, jeden ihrer Schritte zu überwachen und dafür zu sorgen, dass sie den Posten der Konrektorin nicht bekommt. Sie glaubt, Bea und Ben in flagranti erwischen zu können - doch stattdessen gerät sie selber in Not. Jenny schafft es nicht, Emma die Wahrheit zu sagen. Wird Jenny von Erinnerungen an ihre Vergangenheit eingeholt? Unterdessen holt sich die verletzte Emma Rat bei Timo ... Schauspieler: Vanessa Jung (Bea Vogel) Kim Sarah Brandts (Helena Schmidt-Heisig) Lucy Scherer (Jenny Hartmann) Christopher Kohn (Ben Bergmann) Kasia Borek (Emma Müller) Rocco Stark (Timo Özgül) Franciska Friede (Sophie Klein) Originaltitel: Hand aufs Herz Regie: Tina Kriwitz