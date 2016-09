Das Erste 23:30 bis 01:00 Krimi Maria Wern, Kripo Gotland - Totenwache S 2010 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Erst seit einem Tag ist Rechtsanwalt Clarence Haag (Magnus Reinfeldt) verschwunden. Die Vermisstenanzeige seiner besorgten Lebensgefährtin Rosmarie (Anja Lundqvist) nehmen Maria Werns (Eva Röse) Kollegen nicht ernst - vermutlich handelt es sich einmal mehr lediglich um eine Beziehungskrise. Aus Mitgefühl für die verängstigte Frau beginnt Maria mit der Suche nach dem Advokaten, der sich durch die Verteidigung eines Pelzhändlers den Zorn radikaler Tierschützer zugezogen hat. Ist der Anwalt von militanten Aktivisten gekidnappt worden? Der Fund einer Wasserleiche führt auf eine andere Spur. Clarence und der Tote aus dem Meer tragen den gleichen Ring, der die Männer als Mitglieder eines ehemaligen UN-Bataillons ausweist. Ihre letzten Telefonverbindungen hatten beide mit derselben nicht registrierten Nummer einer Prepaid-Card. Weitergeleitet wurden die Gespräche jeweils von einem Sendemast neben Clarence Haags Grundstück. Unterdessen mehren sich die Hinweise, dass Rosmaries Beziehung nicht allzu glücklich war: Clarence misshandelte sie. Hat Rosmarie ihren Lebensgefährten deshalb umgebracht und dann als vermisst gemeldet? In ihrer Gartenhütte findet die Polizei die Leiche von Clarences Anwaltskollegen Odd Molin (Conny Vakare) - auch er war ein Mitglied desselben Bataillons. Obwohl von Clarence noch immer jede Spur fehlt, wird Rosmarie als mutmaßliche Mörderin verhaftet. Maria ist nicht wohl in ihrer Haut: Hat sie sich in der verängstigten Frau so getäuscht? Auch in dieser Episode der Gotland-Krimireihe löst Maria Wern einen etwas anderen Fall. Die atmosphärische Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Anna Jansson überzeugt durch ihre Mischung aus polizeilicher Ermittlungsarbeit und der liebevollen Darstellung der Kriminalinspektorin mit ihren alltäglichen Problemen. Eva Röse verkörpert eine feminine Polizistin, die ohne die üblichen "Waffen der Frau" auskommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Röse (Maria Wern) Allan Svensson (Thomas Hartmann) Peter Perski (Arvidsson) Ulf Friberg (Ek) Reuben Sallmander (Patrik) Tanja Lorentzon (Erika) Oscar Pettersson (Emil Wern) Originaltitel: Maria Wern Regie: Erik Leijonborg Drehbuch: Fredrik T. Olsson Kamera: Calle Persson Musik: Magnus Strömberg Altersempfehlung: ab 12