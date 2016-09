MDR 00:15 bis 01:40 Drama Der Turm D 2012 Nach dem Roman von Uwe Tellkamp Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken 1982, Familie Hoffmann lebt im Villenviertel Dresdens. Man hat sich im bildungsbürgerlichen Milieu eingerichtet. Vater Richard Hoffmann, ein erfolgreicher Chirurg, hofft, zum Nachfolger des Klinikchefs ernannt zu werden. Doch eine jahrelange Affäre mit der Sekretärin Josta Fischer, mit der er eine Tochter hat, wird ihm dabei zum Verhängnis. Diese macht ihn für die Stasi ebenso erpressbar wie eine vor Jahrzehnten begangene Jugendsünde. Richards Frau Anne und sein Sohn Christian ahnen nichts von Richards Doppelleben. Christian soll in die Fußstapfen seines Vaters treten, dessen überhöhte Erwartungen an ihn führen aber zu einem entfremdeten Verhältnis der beiden zueineander. Umso vertrauter ist Christian mit seinem Onkel Meno, Annes älterem Bruder. Meno muss als Lektor einerseits die Vorgaben der Kulturbürokratie beachten, andererseits steht er menschlich den Autoren nahe, die von der Zensur bedroht werden. Er verliebt sich in die Schriftstellerin Judith Schevola und gerät damit in einen noch größeren persönlichen Konflikt. Währenddessen muss Richard eine Entscheidung treffen: Als er erkennt, dass seine Familie und die Karriere auf dem Spiel stehen, trennt er sich von seiner Geliebten Josta, die daraufhin mit Selbstmord droht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Josef Liefers (Richard Hoffmann) Sebastian Urzendowsky (Christian Hoffmann) Claudia Michelsen (Anne Hoffmann) Götz Schubert (Meno Rohde) Nadja Uhl (Josta Fischer) Josephin Busch (Reina Kossmann) Valery Tscheplanowa (Judith Schevola) Originaltitel: Der Turm Regie: Christian Schwochow Drehbuch: Thomas Kirchner Kamera: Frank Lamm Musik: Can Erdogan-Sus, Daniel Sus Altersempfehlung: ab 12