ZDFkultur 06:15 bis 07:15 Musik zdf@bauhaus: Annett Louisan D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Annett Louisan will doch nur spielen. Das geschichtsträchtige Bauhaus in Dessau ist gleichzeitig Bühne und Produktionsort für die Konzertreihe "zdf@bauhaus". Internationale Künstler geben in einem intimen Rahmen exklusive Konzerte vor Live-Publikum. Präsentiert werden die Konzerte von Moderator Jo Schück. Die zierliche Annett Louisan intoniert mit süßer, feenhaft-unschuldiger Stimme auf ihrer ersten Single "Das Spiel". Selten hat man bei einer deutschsprachigen Künstlerin bereits beim Albumdebüt eine so vielfältige und glaubhaft ausgereifte Mischung aus Koketterie und gleichzeitiger Selbstsicherheit erlebt. Die Musik von Annett Louisan ist ein aufregender Mix aus Chanson, Folkelementen und Jazz. Ihre Musik umhüllt Texte, die überraschen, provozieren und überzeugen können. Lousian interpretiert mit einem feinsinnigen Gespür für Ironie die ewigen Dinge zwischen Mann und Frau bissig und warmherzig zugleich. Dadurch gelingt ihr etwas sehr charmantes: Sie "erzählt" die Lieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: zdf@bauhaus

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 292 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 52 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 52 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 52 Min.