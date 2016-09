ZDFkultur 14:15 bis 16:10 Show Die ZDF-Kultnacht - Wolfgang Petry Wolfgang Petry: Von "Sommer in der Stadt" bis "Hölle, Hölle, Hölle" D 2006 Stereo Merken Im September 2006 bekommt Wolfgang Remling - besser bekannt als Wolfgang "Wolle" Petry - die Goldene Stimmgabel für sein Lebenswerk. Überreicht wird sie von Dieter Thomas Heck, in dessen "ZDF-Hitparade" Petrys Karriere im August 1976 mit einem zweiten Platz für seinen Hit "Sommer in der Stadt" begonnen hat. Dazwischen reiht sich Erfolg an Erfolg: Mit der "Längsten Single der Welt" schaffte er 1996 die längste "Top 10 Chartplatzierung", die es je in Deutschland gab, allein fünf Mal konnte Petry in den Jahren 1997 bis 2001 den deutschen Schallplattenpreis "Echo" in der Kategorie "Künstler Schlager" einheimsen; 1997 bis 1999 wurde er dreimal in Folge Jahressieger der ZDF-Hitparade. Das ZDF begleitet ihn über 30 Jahre - vom ersten Fernsehauftritt bis zu seinen Tourneen vor über 500.000 Zuschauern jährlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die ZDF-Kultnacht