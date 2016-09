ZDFkultur 09:40 bis 10:25 Familienserie Wie gut, dass es Maria gibt Abschied D 1989 Merken Pastor Wölm ist vom Tod Albertines und Stefans tief betroffen und ist plötzlich spurlos verschwunden. Selbst Maria weiß nicht, wo er ist. Gnekow weiß Rat und kauft Maria ein Flugticket nach Budapest. Sie überzeugt Wölm, dass er von seiner Gemeinde dringend gebraucht wird und kann ihn zur Rückkehr bewegen. In der St.-Katharinen-Gemeinde und in der protestantischen Gemeinde hat der Alltag wieder Einzug gehalten. Schwester Maria kommt endlich hinter das Geheimnis von Johannes. Sie entdeckt den Spielsalon im Haus der Liebe. Einschneidende Veränderungen kündigen sich an: Wölm soll Präses der Landeskirchen in Thüringen werden und Maria nun doch Generaloberin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thekla Carola Wied (Schwester Maria) Alexander May (Dekan Strathmann) Ursula Diestel (Eva Hagenkötter) Gunter Berger (Pastor Wölm) Helmut Zierl (Kaplan Kümmerling) Peter Schiff (Walter Gnekow) Heinz Rennhack (Johannes) Originaltitel: Wie gut, dass es Maria gibt Regie: Rob Herzet Drehbuch: Justus Pfaue Kamera: Norbert Stern Musik: Christian Bruhn