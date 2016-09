ZDFkultur 08:10 bis 08:55 Magazin Disco D 1982 Merken Juan Pardo: "Hay que ver" Peter Cornelius: "Streicheleinheiten" Hot Shot: "Love is to love a lover's love" Claudia Mori: "Non succedera piu" Stefan Waggershausen: "Und der Teufel schaut mir über die Schulter" Geraldine: "Have I told you lately that I love you" Charlene: "I've never been to me" Hugo Egon Balder: "Schwarzfahr'n" Secret Service: "Cry softly (Time is mourning)" Amii Stewart: "Great balls of fire" (30.8.1982) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ilja Richter Originaltitel: Disco - Hits & Gags

