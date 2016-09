Spiegel TV Wissen 22:00 bis 22:50 Dokumentation Mafia-Bräute Antonella Madonna I, D 2016 Merken Antonella Madonna ist noch sehr jung, als sie sich in Natale Dantese verliebt, den Sohn einer einflussreichen Mafiafamilie. Eine Zeit lang versuchen die beiden, ein normales Leben zu führen. Doch dann wird Natale gebeten, seine Pflichten als Mitglied der Familie zu erfüllen und einer der Bosse zu werden. Als ihr Ehemann ins Gefängnis muss, nimmt Antonella Madonna seine Angelegenheiten in die Hand. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mafia Queens Altersempfehlung: ab 12