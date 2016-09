Spiegel TV Wissen 17:40 bis 18:30 Reportage Will ich wissen! Die Silberschmiede D 2012 Merken Die Silberschmiede - Der berühmteste Silberlöffel der Welt kommt aus Norddeutschland: Robbe & Berking heißt die Firma, die seit über 100 Jahren weltweit Marktführer für Silberbesteck ist - vom Teelöffel bis zum neunarmigen Kerzenleuchter. SPIEGEL TV WISSEN schaut den Silberschmieden auf die Finger und begleitet die Herstellung eines Löffels von der Silberplatte bis zum Versand. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Will ich wissen!