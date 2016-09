Spiegel TV Wissen 09:45 bis 10:30 Reportage Will ich wissen! Wie entsteht ein Motorrad D 2012 Merken Wie entsteht ein Motorrad? - Luxus auf 2 Rädern - das ultimative Sechszylinder-Motorrad. Seit mehr als 40 Jahren werden im einzigen deutschen Motorradwerk in Berlin-Spandau Motorräder von BMW gebaut. Vom Roller bis hin zum Sechszylinder- Luxustourer laufen täglich mehr als 500 Maschinen vom Band. SPIEGEL TV WISSEN dokumentiert, wie rund 2.000 Mitarbeiter für einen reibungslosen Ablauf sorgen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Will ich wissen!