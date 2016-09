ZDF neo 04:00 bis 04:50 Krimiserie Death in Paradise Der letzte Besuch GB, F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Detective Inspector Humphrey Goodman bekommt Besuch von seiner heiß geliebten Tante Mary. Wie es der Zufall will, wird die hochbetagte Dame in Goodmans neuesten Fall verwickelt: Sie ist die einzige Zeugin bei dem Mord an einem Touristen. JP gerät derweil in Schwierigkeiten, als er Dwaynes hanebüchene Liebesratschläge befolgt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Daws (John Green / Marcus Knight) Joséphine Jobert (DS Florence Cassell) Kris Marshall (DI Humphrey Goodman) Wendy Craig (Mary Goodman) Eddie Nestor (Freddie Hamilton) Danny John-Jules (Officer Dwayne Myers) Tobi Bakare (Officer J.P. Hooper) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Roger Simonsz Drehbuch: Robert Thorogood Kamera: Sue Gibson Musik: Magnus Fiennes

