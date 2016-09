ZDF neo 05:35 bis 06:35 Krimiserie Ein Fall für zwei Code Mira D, A, CH 2001 2016-09-30 14:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Hacker Manfred Schweiger ist im Netz kriminellen Machenschaften auf die Spur gekommen. Er verabredet sich mit Silke Bauer, um sich von ihr seine brisanten Daten versilbern zu lassen. Vor der Übergabe der Daten wird er jedoch in der Nähe des Ausgangs einer Sporthalle erschossen. Einziger Zeuge des Mordes ist der kleine Sven Tarrach, der nach dem Fußballtraining auf dem Heimweg in sein Internat ist. Der Junge kann mit den letzten Worten des Sterbenden wenig anfangen, sie lauten "Code Mira", und Kommissar Beck trägt mit seiner Verhörmethode nicht gerade dazu bei, diese letzten Worte Manfred Schweigers aus dem sensiblen Jungen herauszulocken. Am folgenden Tag kommt Mathilde Betzner - die Inhaberin einer Modefirma - ins Büro von Rechtsanwalt Dr. Lessing. Ihr Sohn Frank steht unter Verdacht, seinen besten Freund Manfred aus Eifersucht getötet zu haben. In der Annahme, seine Freundin Silke Bauer betrüge ihn mit Manfred, hatte Frank sie verprügelt, ins Badezimmer eingesperrt und an ihrer Stelle den Tatort aufgesucht, angeblich um Manfred zur Rede zu stellen. Bei Matulas Versuch, Franks Unschuld zu beweisen, ertappt er Silke Bauer in der vollständig durchwühlten Wohnung des Toten. Ihre Aussage belastet seinen Mandanten jedoch mehr, als sie ihn entlastet. Der zu Jähzorn neigende Frank habe sie mehrfach brutal geschlagen. Unter Druck gibt sie jedoch auch zu, in der Wohnung nach einer wichtigen Diskette gesucht zu haben, die Manfred ihr kurz vor seinem Tod übergeben wollte. Daraufhin versuchen Dr. Lessing und Matula erst einmal herauszufinden, welches brisante Geheimnis Manfred gelüftet hatte. Sein Hackerfreund Tarzan berichtet, dass der Ermordete tatsächlich an einer geheimen, "ganz großen Sache" dran war. Die Spur führe zu einem der erfolgreichsten Beratungsunternehmen im Investmentgeschäft, zu MIRA INVEST. Während Matula und Dr. Lessing recherchieren, welche Verbindung zwischen Manfreds Tod und diesem Unternehmen bestehen könnte, wird Silke Bauer verhaftet. Die Tatwaffe wurde in ihrer Wohnung gefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Josef Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Lessing) Katharina Wackernagel (Silke Bauer) Ilona Grübel (Mathilde Betzner) Wolf-Dietrich Berg (Kommissar Beck) Clemens Schick (Frank Betzner) Marius Fischer (Sven Tarrach) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Dieter Laske Drehbuch: Elmar Schäfer Kamera: Thomas Mauch Musik: Titus Vollmer

