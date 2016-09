ZDFinfo 18:15 bis 18:45 Reportage Zwischen Halbmond und Bundesadler Deutschtürken im Zwiespalt D 2016 2016-10-01 07:00 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Seit über 50 Jahren leben Türken zwischen Füssen und Flensburg, viele sind mittlerweile geschätzte Nachbarn mit deutschem Pass geworden. Doch seit einigen Monaten geht ein Riss durch das deutsch-türkische Miteinander. Das Erdogan-Gedicht von Jan Böhmermann hat viele Türken aufgebracht, ebenso wie die Armenienresolution des Bundestages. Einige Abgeordnete bekamen danach sogar Morddrohungen. Und seit dem gescheiterten Putsch gegen Staatspräsident Erdogan ist die Stimmung der Türken in Deutschland noch aufgewühlter. Die einen gehen auf die Straße und feiern Erdogan als Retter der Demokratie am Bosporus. Die anderen befürchten, dass der starke Mann in Ankara nun mit noch mehr Härte und Entschlossenheit gegen seine Gegner vorgeht. Und das wiederum stellt das deutsch-türkische Verhältnis auf eine harte Probe. Warum reagieren viele Türken in Deutschland so vehement auf die angespannte Lage? Um das herauszufinden, hat die "ZDF.reportage" drei Deutsche mit türkischen Wurzeln mit der Kamera begleitet, um einen Einblick in ihren deutsch-türkischen Alltag zu bekommen: die Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe aus Berlin, den Kabarettist Fatih Çevikkollu aus Köln und den Blogger Bilgili Üretmen aus Soest in Westfalen. Drei Deutschtürken, die unterschiedlicher nicht sein könnten, suchen nach Ursachen für das neue, tiefe Misstrauen zwischen deutschen und türkischen Nachbarn. Eine Reportage von Thomas Kasper, Lars Seefeldt und Candan Six-Sasmaz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zwischen Halbmond und Bundesadler Regie: Thomas Kasper/Lars Seefeld/Candan Six-Sasmaz