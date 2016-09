Phoenix 04:15 bis 05:00 Dokumentation Abgestürzt! - Erkenntnisse aus Katastrophen GB 2009 Live TV Merken Flugzeuge zählen zu den sichersten Verkehrsmitteln überhaupt. Doch wenn tausende Tonnen Stahl zwischen Himmel und Erde plötzlich außer Kontrolle geraten, sind die Folgen fatal: Allein schon der Absturz aus großer Höhe ist absolut tödlich. Hinzu kommen leichtentzündliche Treibstoffe an Bord und eine komplexe Elektrik, die bereits bei der kleinsten Fehlfunktion zum Horror-Crash führen kann. In der zweiteiligen Discovery-Dokumentation "Abgestürzt!" untersuchen Wissenschaftler, Luftfahrtexperten und Unfallermittler einige der schlimmsten Flugzeugkatastrophen aller Zeiten. Ihr Ziel ist es, verheerende Unglücke genau zu analysieren, um den Flugverkehr von Morgen noch sicherer zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Crashes That Changed Flying (1)

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 452 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 257 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 182 Min. The Green Mile

Filme

RTL II 02:10 bis 05:35

Seit 142 Min.