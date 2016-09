Phoenix 05:45 bis 07:15 Dokumentation 1916 - Das Jahr, in dem die Haie kamen USA 2009 Live TV Merken Im Sommer 1916 wurden die Badestrände an der Küste New Jerseys zum Jagdrevier der berüchtigten Meeresräuber. Erstmals in der Geschichte erschütterte eine ganze Serie von Haiangriffen die Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Häufung von war der Auslöser für die bis heute noch weit verbreitete Hysterie. Der Film dokumentiert die dramatischen Ereignisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts und erklärt, wie sich aus dem blutigen Sommer von New Jersey ein Zeitalter der Hai-Panik entwickelte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Massyn (Himself - Host) Originaltitel: Shark Week: Blood in the Water Musik: Timo Baker, Eric Hester

