ZDF 02:15 bis 03:50 Komödie Schick mir keine Blumen USA 1964 Untertitel 16:9 HDTV George ist ein eingebildeter Kranker, der mit seiner Hypochondrie seiner Frau Judy das Leben schwer macht. Nach einer Fehldiagnose will er noch zu Lebzeiten seine Frau unter die Haube bringen. Und damit nicht genug. Mit einer großen Geldsumme kauft er außerdem eine Grabstätte für sich, Judy und deren potenziellen neuen Gatten. Judy wird misstrauisch. Steckt hinter dem merkwürdigen Verhalten ihres Mannes vielleicht eine heimliche Geliebte? Satire mit Hollywoods Traumpaar Doris Day und Rock Hudson in den Hauptrollen. Beide zählen auch heute noch zu den Stars, deren Ruhm andauert - sie sind die großen Hollywoodlegenden. Während Rock Hudson am 2. Oktober 1985 im Alter von 59 Jahren den Folgen seiner Aids-Erkrankung erlag, lebt Doris Day (geboren am 3. April 1924) heute als engagierte Tierschützerin in Carmel an der Pazifikküste - jenem malerischen Ort, in dem Clint Eastwood einmal Bürgermeister war. Bildergalerie Schauspieler: Rock Hudson (George) Doris Day (Judy) Tony Randall (Arnold) Paul Lynde (Mr. Akins) Hal March (Winston Burr) Edward Andrews (Dr. Morrissey) Patricia Barry (Linda) Originaltitel: Send Me No Flowers Regie: Norman Jewison Drehbuch: Julius J. Epstein Kamera: Daniel L. Fapp Musik: Frank DeVol