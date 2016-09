ZDF 00:45 bis 02:15 Krimi Columbo Der alte Mann und der Tod USA 1976 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Jachtenbauer Otis Swanson ist, so scheint es jedenfalls auf den ersten Blick, bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen. Als Columbo den Fall übernimmt, glaubt er aber bald, dass es sich bei dem vermeintlichen Unfall um einen Mord gehandelt hat. Dumm nur, dass Columbos Hauptverdächtiger kurze Zeit später ebenfalls tot ist. So muss der Inspektor den Fall nochmals neu aufrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Lt. Columbo) Robert Vaughn (Charles Clay) Diane Baker (Joanna Clay) Wilfrid Hyde-White (White Kittering) John Dehner (Commodore Swanson) Dennis Dugan (Max) Joshua Bryant (Wayne Taylor) Originaltitel: Columbo Regie: Patrick McGoohan Drehbuch: Jackson Gillis Kamera: William Cronjager Musik: Bernardo Segall Altersempfehlung: ab 6