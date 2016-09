ZDF 20:15 bis 21:15 Krimiserie Der Kriminalist Der Kämpfer D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken An einer abgelegenen Bushaltestelle in Neukölln wurde die Leiche des Ex-Profiboxers Markus Brenner gefunden, der sozial schwache Jugendliche trainiert hat. Bevor er erschlagen wurde, hatte jemand Brenner übel mit Fäusten traktiert. Bruno Schumanns Ermittlungen führen ihn zu illegalen Boxkämpfen, die mit bloßen Fäusten ausgetragen werden … In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Berkel (Bruno Schumann) Timo Jacobs (Jan Michalski) Anna Blomeier (Esther Rubens) Nils Nelleßen (Dr. Hildebrandt) Antonia Holfelder (Inge Tschernay) Maria Simon (Bettina Winkler) Sascha Alexander Gersak (Adrian Kruse) Originaltitel: Der Kriminalist Regie: Filipos Tsitos Drehbuch: Christoph Busche Kamera: Ralph Netzer Musik: Stefan Schulzki